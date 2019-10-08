Лукашенко выступил за более тесные переговоры Украины и РФ по Донбассу

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

По мнению Лукашенко, нельзя также игнорировать так называемых глав "ДНР/ЛНР"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе возможно путем более тесных переговоров Украины и России по этой проблеме. Об этом он сказал в ходе выступления на международном форуме "Минский диалог".

По его мнению, нельзя также игнорировать так называемых глав "ДНР/ЛНР".

"И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР - непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ, - ред.) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения", - сказал белорусский лидер.

"Тогда будут подвижки и по 400 км границы (РФ и Украины, - ред.), и проведение там выборов, и создание некой милиции и т.д." - добавил президент Беларуси.

Напомним, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Лукашенко заявил, что уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Он подчеркнул, что Беларусь готова помочь Украине с окончанием войны на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, Лукашенко также заверил Зеленского, что у Украины никогда не будет проблем с его страной. Он заявил о поддержке Украины со стороны Беларуси.

Добавим также, президент Беларуси заявил, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-то, в частности Российской Федерации или Китая.