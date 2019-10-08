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Лукашенко виступив за тісніші переговори України і РФ по Донбасу

Новини » Політика    08.10.2019 - 11:33
Лукашенко виступив за тісніші переговори України і РФ по Донбасу
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

На думку Лукашенка, не можна також ігнорувати так званих глав "ДНР/ЛНР"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що врегулювання конфлікту на Донбасі можливе шляхом більш тісних переговорів України і Росії по цій проблемі. Про це він сказав під час виступу на міжнародному форумі "Мінський діалог".

На його думку, не можна також ігнорувати так званих глав "ДНР/ЛНР".

"І не треба після мене говорити, що це не конфлікт Росії та України. Так, не треба ігнорувати керівників ЛНР і ДНР - невизнаних. Так, невизнаних, але вони є, їх теж уникати не можна. Це питання домовленостей. Головне, щоб головні сторони (Україна і РФ, - ред.) вплуталися у розгляд цього конфлікту і приймали рішення", - сказав білоруський лідер.

"Тоді будуть зрушення і по 400 км кордону (РФ і України, - ред.), і проведення там виборів, і створення якоїсь міліції і т.д." - додав президент Білорусі.

Нагадаємо, в ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Лукашенко заявив, що впевнений в успішному мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Він підкреслив, що Білорусь готова допомогти Україні з закінченням війни на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, Лукашенко також запевнив Зеленського, що в України ніколи не буде проблем з його країною. Він заявив про підтримку України з боку Білорусі.

Додамо також, президент Білорусі заявив, що не хотів би дружити з Україною проти когось, зокрема Російської Федерації або Китаю.

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