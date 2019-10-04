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Лукашенко: Беларусь не будет дружить против кого-то

Новости » Общество    04.10.2019 - 16:29
Лукашенко: Беларусь не будет дружить против кого-то
Фото6 Александр Лукашенко и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Лукашенко считает, что его слова могут истолковать как против России или Китая

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы дружить с Украиной против кого-то, в частности Российской Федерации или Китая. Об этом он заявил на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина.

По словам Лукашенко, Белорусь не хочет против кого-то дружить или воевать.

"Мы добрые, нормальные люди. Мы не хотим против кого-то дружить, воевать. Мы должны быть сильны", - добавил Лукашенко.

Он добавил, что здесь много журналистов и они могут истолковать его заявление "как будто мы против России или Китая нацелены".

Напомним, Лукашенко заявил, что уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Беларусь готова помочь Украине с окончанием войны на Донбассе. В свою очередь, Зеленский поблагодарил Лукашенко за переговорную площадку в Минске по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Лукашенко на встрече с Зеленским заявил, что у Украины никогда не будет проблем с его страной. Лукашенко заявил о поддержке Беларуси Украины.

Кроме того, Лукашенко помиловал украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси до 8 лет за шпионаж. Шаройко уже прибыл в Украину.

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