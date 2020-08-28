Лукашенко висловився про військову загрозу Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що на американських військових літаках, які перекинули в Польщу, може бути ядерна зброя. Раніше ці літаки були в Німеччині.

Про це повідомляє TUT.BY.

Він обурений тим, що літаки перекинули ближче до Білорусі.

"Для мене це як для головнокомандувача - питання. 18 літаків. Незрозуміло, що у них на підвісках. Може бути, ядерна зброя. Я виходжу з гіршого варіанту. Тому я повинен був відреагувати", - сказав він.

Нагадаємо, МЗС Польщі викликав білоруського посла через звинувачення Олександра Лукашенка.

Зазначимо, Лукашенко звинуватив Польщу в планах приєднати Гродненську область, а також заявив, що проти Білорусі йде гібридна війна.

Раніше Білорусь звинувачувала Литву в спробі порушення повітряного простору.

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі протестів у Білорусі Лукашенко навів в повну боєготовність армію через нібито напруженість на кордоні з Польщею і Литвою.