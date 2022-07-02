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Лукашенко слідом за Путіним пригрозив "центрам прийняття рішень"

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Мінськ, Субота 02 липня 2022 19:56
Лукашенко слідом за Путіним пригрозив "центрам прийняття рішень" Фото: лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Сергей Новиков

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко погрожує ударами по так званих центрах прийняття рішень у західних столицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

За його словами, в Білорусі немає дефіциту в продуктах харчування та інших товарах, тому "білоруси, як завжди, розслабилися".

"Ви розслабляйтеся. Ми військові люди і знаємо, що нам робити. Хочу попередити "яструбів" і сказати вам відверто: трохи менше місяця тому мною відданий наказ підрозділам збройних сил взяти під приціл, як зараз можна говорити, центри прийняття рішень у ваших столицях", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, в червні президент Росії Володимир Путін відмовився відповідати на питання про "червоні лінії" у війні проти України, але зазначив, що при їх перетині будуть "жорсткі дії щодо центрів прийняття рішень".

Зазначимо, сьогодні Лукашенко також заявив, що не прагне воювати в Україні.

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