Лукашенка під час візиту на мінський завод зустріли криками: "Йди"

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

У Білорусі масово страйкують через незгоду з результатами виборів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із візитом на Мінський завод колісних тягачів, де проходить страйк. Під час його виступу учасники акції кричать: "Йди".

Про це повідомляє TUT.BY.

Повідомляється, що вранці Олександр Лукашенко на вертольоті прибув на територію МЗКТ, щоб провести зустріч з працівниками заводу. При цьому під стінами будівлі зібралися кілька сотень людей - не тільки співробітників МЗКТ, але і інших підприємств.

При цьому Лукашенко довгий час не виходив до демонстрантів. Після того, як він вийшов на трибуну, учасники протесту почали вигукувати: "Йди".

Робітники МЗКТ перед Лукашенко кричать «Йди». pic.twitter.com/QBJnzk85Wn — TUT.BY (@tutby) August 17, 2020

Нагадаємо, 17 серпня у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, учасники виступають проти результатів голосування через фальсифікації і вимагають провести чесні вибори.

Раніше РБК-Україна писало, що під час візиту на МЗКТ Лукашенко заявив, що всі заводи працюють, незважаючи на страйки, а також, що 150-200 чоловік погоду не зроблять.

Також повідомлялося, що Лукашенко в черговий раз виключив можливість проведення нових виборів у Білорусі.

Зазначимо, за офіційними результатами виборів Центрвиборчкому Білорусі, перемогу здобув Олександр Лукашенко з 80% голосів.