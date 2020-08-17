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Лукашенка під час візиту на мінський завод зустріли криками: "Йди"

Мінськ, Понеділок 17 серпня 2020 11:46
Лукашенка під час візиту на мінський завод зустріли криками: "Йди"
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі масово страйкують через незгоду з результатами виборів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із візитом на Мінський завод колісних тягачів, де проходить страйк. Під час його виступу учасники акції кричать: "Йди".

Про це повідомляє TUT.BY.

Повідомляється, що вранці Олександр Лукашенко на вертольоті прибув на територію МЗКТ, щоб провести зустріч з працівниками заводу. При цьому під стінами будівлі зібралися кілька сотень людей - не тільки співробітників МЗКТ, але і інших підприємств.

При цьому Лукашенко довгий час не виходив до демонстрантів. Після того, як він вийшов на трибуну, учасники протесту почали вигукувати: "Йди".

Нагадаємо, 17 серпня у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, учасники виступають проти результатів голосування через фальсифікації і вимагають провести чесні вибори.

Раніше РБК-Україна писало, що під час візиту на МЗКТ Лукашенко заявив, що всі заводи працюють, незважаючи на страйки, а також, що 150-200 чоловік погоду не зроблять.

Також повідомлялося, що Лукашенко в черговий раз виключив можливість проведення нових виборів у Білорусі.

Зазначимо, за офіційними результатами виборів Центрвиборчкому Білорусі, перемогу здобув Олександр Лукашенко з 80% голосів.

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