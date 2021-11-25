Лукашенко про повернення мігрантів до Іраку: нехай Євросоюз сплатить

Лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко пропонує Європейському союзу оплатити повернення мігрантів до Іраку. За його словами, черговий літак не вилетів за ними, оскільки рейс не оплачений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА .

За його словами, білоруська сторона збирає мігрантів в аеропорту Мінська, але сьогодні літак за ними не прилетів, оскільки питання пов'язане з оплатою витрат.

"Так нехай європейці заплатять. Теж мерзотники: виділили гроші, і мільйони, і тисячі. Жодної копійки сюди не надійшло грошей. Червоний Хрест там і інші ... Що там цей рейс коштує?! І нікому оплатити. Нехай Євросоюз оплатить", - додав Лукашенко.