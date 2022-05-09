Лукашенко о возможном нападении на Беларусь: раз солдатам война не нужна, ее не будет

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прокомментировал возможное нападение на Беларусь со стороны других государств. По его мнению, если солдатам война не нужна, то ее и не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул первого" в Telegram .

"Никому не нужна война, и прежде всего солдатам. А раз солдатам война не нужна, значит ее не будет", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко пожаловался, что война России против Украины затянулась.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не будет развязывать войну на Западе, поскольку знает, кто ему будет противостоять.

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