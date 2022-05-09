Лукашенко про можливий напад на Білорусь: раз солдатам війна не потрібна, її не буде

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прокоментував можливий напад на Білорусь з боку інших держав. На його думку, якщо солдатам війна не потрібна, то її і не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул першого" в Telegram .

"Нікому не потрібна війна, і перш за все солдатам. А раз солдатам війна не потрібна, значить її не буде", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко поскаржився, що війна Росії проти України затягнулася.

Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь не розв'язуватиме війну на заході, оскільки знає, хто йому буде протистояти.

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