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Лукашенко про можливий напад на Білорусь: раз солдатам війна не потрібна, її не буде

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Мінськ, Понеділок 09 травня 2022 16:07
Лукашенко про можливий напад на Білорусь: раз солдатам війна не потрібна, її не буде Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прокоментував можливий напад на Білорусь з боку інших держав. На його думку, якщо солдатам війна не потрібна, то її і не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул першого" в Telegram.

"Нікому не потрібна війна, і перш за все солдатам. А раз солдатам війна не потрібна, значить її не буде", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко поскаржився, що війна Росії проти України затягнулася.

Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь не розв'язуватиме війну на заході, оскільки знає, хто йому буде протистояти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Олександр Лукашенко Білорусь
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