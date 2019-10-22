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Лукашенко: на границах Беларуси накаляется ситуация

Новости » Политика    22.10.2019 - 14:12
Лукашенко: на границах Беларуси накаляется ситуация
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси заявил о дуге нестабильности на границах

На сегодняшний день на границах Беларуси накаляется ситуация. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на мероприятии по случаю годовщины создания Службы безопасности президента, передают белорусские СМИ.

По его словам, на планете буквально не по дням, а по часам растет напряженность.

"Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле", - заявил он.

Он также добавил, что в случае агрессии против Беларуси Службы безопасности президента должна стать во главе подразделений.

Напомним, ранее Лукашенко на саммите СНГ в Ашхабаде заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите Содружества независимых государств.

Кроме того, он выступил за более тесные переговоры Украины и РФ по Донбассу. По его мнению, нельзя также игнорировать так называемых главарей "ДНР/ЛНР".

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