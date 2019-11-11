Лукашенко очолив рейтинг симпатій українців серед іноземних лідерів

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Антирейтинг традиційно очолює Путіну

Серед лідерів інших країн найкраще українці ставляться до президента Білорусі Олександра Лукашенка: 66% позитивно і лише 15% - негативно. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, до канцлера Німеччини Ангели Меркель позитивно ставляться 60% опитаних, негативно - 17%.

До президента Польщі Анджея Дуди позитивно ставляться 48%, негативно - 9%, 18% - не знають такого політика, 27% - важко з відповіддю.

До президента Франції Еммануеля Макрона позитивно ставляться 39%, негативно - 17%, не знають такого - 15%, вагалися з оцінкою - 29%.

До прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо позитивно ставляться 38%, негативно - 6%, не знають його - 30%, важко оцінити - 30%.

До прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона позитивно ставляться 33%, негативно - 11%, не знають його - 27%, не визначилися - 30%.

До президента США Дональда Трампа позитивно ставляться 30%, негативно - 42%, вагалися з оцінкою - 25%.

До президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана позитивно ставляться 28%, негативно - 20%, не знають його - 22%, важко оцінити - 30%.

Найгірше українці ставляться до президента Росії Володимира Путіна: 71% - негативно, тільки 17% - позитивно і ще 12% не змогли висловити свою думку.

Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження 29 жовтня - 4 листопада 2019 року серед 300 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, мінімальна соціальна дистанція для громадян України - до україномовним і російськомовним українцям (індекс 2,2 та 2,7 відповідно). Замикають ієрархію соціальних дистанцій французи (4,4), румуни (4,7), африканці (5,2). І на останньому місці роми (5,4).

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, у серпні 2018 року майже половина українців (44%) вважали себе європейцями.