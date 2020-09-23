Лукашенко явно потерял свой мандат, - глава МИД Эстонии

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о нелегитимности сегодняшней инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко. По его словам, Лукашенко потерял свой мандат.

Об этом Рейнсалу написал в своем Twitter.

"Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно потерял свой мандат", - заявил он.

Напомним, ранее Словакия и Литва отреагировали на инаугурацию Лукашенко, назвав ее фарсом.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси люди продолжают выходить на стихийные акции протеста на фоне тайной инаугурации Лукашенко.

Отметим, сегодня в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. При этом о ней заранее не сообщалось. В ходе инаугурации Лукашенко заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

Также сообщалось, что после инаугурации военнослужащие принесли клятву на верность Лукашенко и белорусскому народу.