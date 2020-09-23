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Белорусские военные принесли клятву на верность Лукашенко

Минск, Среда 23 сентября 2020 13:22
Белорусские военные принесли клятву на верность Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

После инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко военнослужащие принесли клятву на верность ему и белорусскому народу. В церемонии участвовали представители различных родов войск.

Об этом пишет БЕЛТА.

Сообщается, что военнослужащие поклялись перед белорусским народом и Лукашенко в готовности защищать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

"Сегодня, в день вступления в должность президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!" - зачитал текст клятвы министр обороны Виктор Хренин.

Напомним, сегодня в Минске прошла тайная инаугурация Лукашенко, который официально вступил в должность президента после августовских выборов. Примечательно, что об инаугурации не было объявлено заранее. Ее также не транслировали в прямом эфире.

В ходе инаугурации Лукашенко заявил, что ему удалось предотвратить так называемую "цветную революцию", имея в виду массовые акции протеста, которые продолжаются в стране уже более месяца.

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