Лукашенко о внешних силах: будем действовать с учетом опыта Украины

По его словам, некоторые внутренние силы и внешние пытаются дестабилизировать обстановку в Беларуси.

"Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять… Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь", - отметил Лукашенко.

Он также уточнил, что спецслужбы выявили центры влияния из-за рубежа.

"Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации - все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины, вы видите, вспыхнула опять Украина, и других постсоветских республик", - добавил Лукашенко.