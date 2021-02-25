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Лукашенко о внешних силах: будем действовать с учетом опыта Украины

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что внешние силы якобы намерены расшатать ситуацию в стране. Но власти будут реагировать, в том числе, с учетом опыта Украины.

Об этом он заявил на встрече с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, передает БЕЛТА.

По его словам, некоторые внутренние силы и внешние пытаются дестабилизировать обстановку в Беларуси.

"Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять… Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь", - отметил Лукашенко.

Он также уточнил, что спецслужбы выявили центры влияния из-за рубежа.

"Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации - все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины, вы видите, вспыхнула опять Украина, и других постсоветских республик", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко намерен развивать "хороший национализм" в Беларуси.

До этого он назвал условия своей отставки.

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