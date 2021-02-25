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Лукашенко про зовнішні сили: будемо діяти з урахуванням досвіду України

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що зовнішні сили нібито мають намір розхитати ситуацію в країні. Але влада реагуватиме, в тому числі, з урахуванням досвіду України.

Про це він заявив на зустрічі з держсекретарем Ради безпеки Олександром Вольфовичем, передає БЕЛТА.

За його словами, деякі внутрішні сили і зовнішні намагаються дестабілізувати обстановку в Білорусі.

"Не було б зовнішніх сил, не було б цього тиску. Притому за всіма напрямами. Сьогодні нам вже претензії по спорту пред'являють. Нами намагаються керувати і управляти... Але це ми розберемося. Це не проблема. Але ви бачите, що потихеньку-потихеньку, не миттям, так катанням хочеться розхитати Білорусь", - зазначив Лукашенко.

Він також уточнив, що спецслужби виявили центри впливу з-за кордону.

"Але знати мало. Цьому треба протистояти. Як будемо діяти у разі загострення ситуації - все треба до дрібниць передбачити з урахуванням досвіду і Білорусі, і Росії, і Вірменії, Киргизстану, України, ви бачите, спалахнула знову Україна, та інших пострадянських республік", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко має намір розвивати "хороший націоналізм" в Білорусі.

До цього він назвав умови своєї відставки.

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Новини України Олександр ЛукашенкоУкраїнаБілорусь
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