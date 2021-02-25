Лукашенко про зовнішні сили: будемо діяти з урахуванням досвіду України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що зовнішні сили нібито мають намір розхитати ситуацію в країні. Але влада реагуватиме, в тому числі, з урахуванням досвіду України.
Про це він заявив на зустрічі з держсекретарем Ради безпеки Олександром Вольфовичем, передає БЕЛТА.
За його словами, деякі внутрішні сили і зовнішні намагаються дестабілізувати обстановку в Білорусі.
"Не було б зовнішніх сил, не було б цього тиску. Притому за всіма напрямами. Сьогодні нам вже претензії по спорту пред'являють. Нами намагаються керувати і управляти... Але це ми розберемося. Це не проблема. Але ви бачите, що потихеньку-потихеньку, не миттям, так катанням хочеться розхитати Білорусь", - зазначив Лукашенко.
Він також уточнив, що спецслужби виявили центри впливу з-за кордону.
"Але знати мало. Цьому треба протистояти. Як будемо діяти у разі загострення ситуації - все треба до дрібниць передбачити з урахуванням досвіду і Білорусі, і Росії, і Вірменії, Киргизстану, України, ви бачите, спалахнула знову Україна, та інших пострадянських республік", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко має намір розвивати "хороший націоналізм" в Білорусі.
До цього він назвав умови своєї відставки.