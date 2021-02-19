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Лукашенко намерен развивать "хороший национализм" в Беларуси

Новина українською → Минск, Пятница 19 февраля 2021 15:28
Лукашенко намерен развивать "хороший национализм" в Беларуси Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен развивать "хороший национализм". При этом, по его словам, такой национализм должен отличать белорусов от русских.

Об этом он заявил на встрече с артистами Купаловского театра, передает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко заявил, что "национализм - это не болтовня на мове", а сохранение белорусских традиций.

"Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси. При всей любви к россиянам, я - президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже", - добавил он.

Напомним, ранее Лукашенко неоднократно подчеркивал, что в Беларуси невозможно отказаться от русского языка.

Отметим, в ближайшие дни он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Ожидается, что они обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделят крупным проектам, а также дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

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