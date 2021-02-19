Лукашенко намерен развивать "хороший национализм" в Беларуси

В частности, Лукашенко заявил, что "национализм - это не болтовня на мове", а сохранение белорусских традиций.

"Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси. При всей любви к россиянам, я - президент Беларуси. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже", - добавил он.