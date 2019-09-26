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Лукашенко: Україна повинна робити все заради миру

Новини » В світі    26.09.2019 - 11:49
Лукашенко: Україна повинна робити все заради миру
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

За його словами, потрібно робити будь-які кроки для припинення війни

Українська влада повинна робити все заради миру та цілісності країни. Про це четвер, 26 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на зустрічі з представниками українських ЗМІ.

За його словами, потрібно робити будь-які кроки для того, щоб війна в країні припинилася і території почали повертатися під контроль української влади.

"Треба робити будь-які кроки для того, щоб війна була припинена, і ця територія починала повертатися до України", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону за умови згоди сторін.

"Якщо ви хочете, щоб ми закрили кордон 400 кілометрів між Україною і Росією, яка зараз не контролюється владою України, ми закриємо кордон", - сказав білоруський лідер.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Білорусь готова взяти участь в відновлення інфраструктури Донбасу і продовжить робити все від неї залежне для досягнення миру в Україні.

Зазначимо, раніше Лукашенко заявив, що США могли б сприяти врегулюванню ситуації на Донбасі. Він також висловив думку, що якщо у парламентерів не виходить прийти до консенсусу, то необхідно підключати нові сили, які можуть принести свіжі ідеї.

Білорусь готова взяти під контроль кордон з Росією на Донбасі Лукашенко: Білорусь готова допомогти у відновленні Донбасу
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