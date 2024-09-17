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Лукашенко вкинув "інсайд" від спецслужб: Білорусь "може стати місцем ескалації"

Фото: Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нафантазував, що його країна може стати місцем ескалації війни України з Росією. Таку ймовірність нібито припускають на Заході.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву диктатора наводить "Зеркало".

Лукашенко під час свого виступу на концерті до Дня єдності похвалився, що спецслужби Білорусі "дізналися про зміст" закритої частини переговорів білоруських демократичних сил і посадових осіб США.

Диктатор стверджує, що представники США під час "секретної зустрічі" нібито розповіли про очікування суттєвої ескалації війни між Україною та Росією на фронті.

"Я хочу, щоб це почули і росіяни. Ми до них поки що не доводили цю інформацію. Західні спецслужби говорять про Білорусь як про можливе місце ескалації", - додав він.

Як запевняє Лукашенко, Україна нібито може атакувати прикордонну інфраструктуру Білорусі у відповідь на прольоти російських дронів над білоруською територією.

"Тобто американці вказали Києву, якщо складуться обставини, атакувати нашу інфраструктуру на південному кордоні. Причина - російські безпілотники літають над... поряд з територією Білорусі", - нафантазував диктатор.

Він також поскаржився, що як Україна, так і Росія погано керують своїми дронами, оскільки вони залітають на територію Білорусі.

Що передувало

Нагадаємо, останнім часом у повітряний простір Білорусі вже неодноразово залітали російські дрони-камікадзе "Шахед".

Як зазначав представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, таку інформацію влада Білорусі намагається замовчувати.

Водночас, вкиди про порушення повітряного простору Білорусі українськими безпілотниками поширював сам Лукашенко.

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