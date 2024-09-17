Лукашенко вбросил "инсайд" от спецслужб: Беларусь "может стать местом эскалации"

Лукашенко в ходе своего выступления на концерте ко Дню единства похвастался, что спецслужбы Беларуси "узнали содержание" закрытой части переговоров белорусских демократических сил и должностных лиц США.

Диктатор утверждает, что представители США в ходе "секретной встречи" якобы рассказали об ожиданиях существенной эскалации войны между Украиной и Россией на фронте.

"Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них пока не доводили эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации", - добавил он.

Как заверяет Лукашенко, Украина якобы может атаковать приграничную инфраструктуру Беларуси в ответ на пролеты российских дронов над белорусской территорией.

"То есть американцы указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать нашу инфраструктуру по южной границе. Причина - российские беспилотники летают над… рядом с территорией Беларуси", - нафантазировал диктатор.

Он также пожаловался, что как Украина, так и Россия "плохо управляют своими дронами", поскольку они залетают на территорию Беларуси.