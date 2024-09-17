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Лукашенко вбросил "инсайд" от спецслужб: Беларусь "может стать местом эскалации"

Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко нафантазировал, что его страна может стать местом эскалации войны Украины с Россией. Такую вероятность якобы допускают на Западе.

Как сообщает РБК-Украина, заявление диктатора приводит "Зеркало".

Лукашенко в ходе своего выступления на концерте ко Дню единства похвастался, что спецслужбы Беларуси "узнали содержание" закрытой части переговоров белорусских демократических сил и должностных лиц США. 

Диктатор утверждает, что представители США в ходе "секретной встречи" якобы рассказали об ожиданиях существенной эскалации войны между Украиной и Россией на фронте. 

"Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них пока не доводили эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации", - добавил он. 

Как заверяет Лукашенко, Украина якобы может атаковать приграничную инфраструктуру Беларуси в ответ на пролеты российских дронов над белорусской территорией.

"То есть американцы указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать нашу инфраструктуру по южной границе. Причина - российские беспилотники летают над… рядом с территорией Беларуси", - нафантазировал диктатор. 

Он также пожаловался, что как Украина, так и Россия "плохо управляют своими дронами", поскольку они залетают на территорию Беларуси.

Что предшествовало

Напомним, последнее время в воздушное пространство Беларуси уже неоднократно залетали российские дроны-камикадзе “Шахед”.

Как отмечал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, такую информацию власти Беларуси пытаются замалчивать.

В то же время вбросы о нарушении воздушного пространства Беларуси украинскими беспилотниками распространял сам Лукашенко.

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