Лукашенко вкинув "інсайд" від спецслужб: Білорусь "може стати місцем ескалації"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нафантазував, що його країна може стати місцем ескалації війни України з Росією. Таку ймовірність нібито припускають на Заході.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву диктатора наводить "Зеркало".
Лукашенко під час свого виступу на концерті до Дня єдності похвалився, що спецслужби Білорусі "дізналися про зміст" закритої частини переговорів білоруських демократичних сил і посадових осіб США.
Диктатор стверджує, що представники США під час "секретної зустрічі" нібито розповіли про очікування суттєвої ескалації війни між Україною та Росією на фронті.
"Я хочу, щоб це почули і росіяни. Ми до них поки що не доводили цю інформацію. Західні спецслужби говорять про Білорусь як про можливе місце ескалації", - додав він.
Як запевняє Лукашенко, Україна нібито може атакувати прикордонну інфраструктуру Білорусі у відповідь на прольоти російських дронів над білоруською територією.
"Тобто американці вказали Києву, якщо складуться обставини, атакувати нашу інфраструктуру на південному кордоні. Причина - російські безпілотники літають над... поряд з територією Білорусі", - нафантазував диктатор.
Він також поскаржився, що як Україна, так і Росія погано керують своїми дронами, оскільки вони залітають на територію Білорусі.
Що передувало
Нагадаємо, останнім часом у повітряний простір Білорусі вже неодноразово залітали російські дрони-камікадзе "Шахед".
Як зазначав представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, таку інформацію влада Білорусі намагається замовчувати.
Водночас, вкиди про порушення повітряного простору Білорусі українськими безпілотниками поширював сам Лукашенко.
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