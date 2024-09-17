ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лукашенко вбросил "инсайд" от спецслужб: Беларусь "может стать местом эскалации"

Минск, Вторник 17 сентября 2024 21:23
UA EN RU
Лукашенко вбросил "инсайд" от спецслужб: Беларусь "может стать местом эскалации" Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко нафантазировал, что его страна может стать местом эскалации войны Украины с Россией. Такую вероятность якобы допускают на Западе.

Как сообщает РБК-Украина, заявление диктатора приводит "Зеркало".

Лукашенко в ходе своего выступления на концерте ко Дню единства похвастался, что спецслужбы Беларуси "узнали содержание" закрытой части переговоров белорусских демократических сил и должностных лиц США.

Диктатор утверждает, что представители США в ходе "секретной встречи" якобы рассказали об ожиданиях существенной эскалации войны между Украиной и Россией на фронте.

"Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них пока не доводили эту информацию. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации", - добавил он.

Как заверяет Лукашенко, Украина якобы может атаковать приграничную инфраструктуру Беларуси в ответ на пролеты российских дронов над белорусской территорией.

"То есть американцы указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать нашу инфраструктуру по южной границе. Причина - российские беспилотники летают над… рядом с территорией Беларуси", - нафантазировал диктатор.

Он также пожаловался, что как Украина, так и Россия "плохо управляют своими дронами", поскольку они залетают на территорию Беларуси.

Что предшествовало

Напомним, последнее время в воздушное пространство Беларуси уже неоднократно залетали российские дроны-камикадзе “Шахед”.

Как отмечал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, такую информацию власти Беларуси пытаются замалчивать.

В то же время вбросы о нарушении воздушного пространства Беларуси украинскими беспилотниками распространял сам Лукашенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Российская Федерация Беларусь Война в Украине
NEWS
Просят потреблять бережливо: в "Укрэнерго" ответили, будут ли выключать свет 18 сентября
Просят потреблять бережливо: в "Укрэнерго" ответили, будут ли выключать свет 18 сентября
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией