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Лукашенко визнав, що частина окупантів вторглася в Україну з території Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про вторгнення російських військ в Україну з території його країни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це диктатор заявив в інтерв'ю проросійській пропагандистці з України Діані Панченко.

"Так, з території Білорусі окремі частини (Збройних сил Росії - ред.) перетнули кордон України", - заявив Лукашенко.

При цьому диктатор нафантазував, що причину, чому росіяни почали своє з вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського. За словами Лукашенка, у цьому "було певне значення".

Варто зауважити, що до цього білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнавав те, що на початку повномасштабної війни з території Білорусі по Україні були завдані удари.

Лукашенко - союзник Путіна

Самопроголошений президент РБ є союзником глави Кремля Володимира Путіна з початку війни. Він надає російським солдатам свою територію для навчань. Також моніторингові канали писали, що РФ одержувала від РБ боєприпаси.

При цьому нещодавно в Білорусь "переїхали" російські найманці з приватної військової компанії "Вагнера".

Більш детально про те, як Лукашенко допомагає Росії у війні проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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