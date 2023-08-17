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Лукашенко признал, что часть оккупантов вторглась в Украину с территории Беларуси

Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о вторжении российских войск в Украину с территории его страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом диктатор заявил в интервью пророссийской пропагандистке из Украины Диане Панченко.

"Да, с территории Беларуси отдельные части (Вооруженных сил России - ред.) пересекли границу Украины", - заявил Лукашенко. 

При этом диктатор нафантазировал, что причину, почему россияне  начали свое с вторжение с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы надо спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского. По словам Лукашенко, в этом "был определенный смысл". 

Стоит заметить, что до этого белорусский диктатор Александр Лукашенко признавал то, что в начале полномасштабной войны с территории Беларуси по Украине были нанесены удары. 

Лукашенко - союзник Путина

Самопровозглашенный президент РБ является союзником главы Кремля Владимира Путина с начала войны. Он предоставляет российским солдатам свою территорию для учений. Также мониторинговые каналы писали, что РФ получала от РБ боеприпасы.

При этом недавно в Беларусь "переехали" российские наемники из частной военной компании "Вагнера". 

Более детально о том, как Лукашенко помогает России в войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина

 

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