Лукашенко помилував засудженого до страти громадянина Німеччини

Пресслужба Лукашенка повідомила, що самопроголошений лідер Білорусі таки вирішив помилувати громадянина Німеччини.

"Главою держави з урахуванням усіх обставин ухвалено рішення про помилування", - повідомила пресслужба Лукашенка.

Після того як вирок про виняткову міру покарання щодо Крігера набув законної сили, громадянин Німеччини написав прохання про помилування на ім'я білоруського президента.

Крігера засудили до страти

Нагадаємо, кілька днів тому Крігера звинуватили у: "незаконних діях з вогнепальною зброєю", "приведенні в непридатність громадського транспорту або шляхів сполучення", "створенні чи участі в "екстремістському" формуванні", "агентурній діяльності", "найманстві" та "терористичному акті".

Зокрема, за статтею про вчинення теракту його судили за вчинення вибуху "з терористичною метою", "з метою здійснення впливу на ухвалення рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації громадського порядку".