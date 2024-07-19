У Білорусі німця засудили до страти, - "Гаюн"

Ілюстративне фото: у Білорусі німця засудили до страти (Getty Images)

Суд у Білорусі засудив громадянина Німеччини Ріко Крігера до страти. Його, зокрема, звинувачують у тероризмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Twitter.

За інформацією моніторингового каналу, Мінський обласний суд виніс вирок для Крігера наприкінці червня. Фото: Ріко Крігер (x.com/Hajun_BY) Громадянина Німеччини звинуватили у: "незаконних діях з вогнепальною зброєю", "приведенні в непридатність громадського транспорту або шляхів сполучення", "створенні чи участі в "екстремістському" формуванні", "агентурній діяльності", "найманстві" та "терористичному акті". "Гаюн" пише, що чоловік має неповнолітню дитину в Німеччині. Поки невідомо, чи був вирок оскаржений, а також чи набрав він законної сили.