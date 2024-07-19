У Білорусі німця засудили до страти, - "Гаюн"
Суд у Білорусі засудив громадянина Німеччини Ріко Крігера до страти. Його, зокрема, звинувачують у тероризмі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Twitter.
За інформацією моніторингового каналу, Мінський обласний суд виніс вирок для Крігера наприкінці червня.
Фото: Ріко Крігер (x.com/Hajun_BY)
Громадянина Німеччини звинуватили у: "незаконних діях з вогнепальною зброєю", "приведенні в непридатність громадського транспорту або шляхів сполучення", "створенні чи участі в "екстремістському" формуванні", "агентурній діяльності", "найманстві" та "терористичному акті".
"Гаюн" пише, що чоловік має неповнолітню дитину в Німеччині.
Поки невідомо, чи був вирок оскаржений, а також чи набрав він законної сили.
Смертна кара в Білорусі
Нагадаємо, Білорусь залишається єдиною країною Європи, в якій все ще діє смертна кара. До неї можуть засудити за тероризм чи держзраду. Смертна кара в країні відбувається шляхом розстрілу.
Зокрема, 2022 року стало відомо, що в Білорусі трьом громадянам загрожує страта. Вони підпалили релейну шафу, щоб зірвати постачання російських окупантів по залізниці після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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