ua en ru
Пт, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі німця засудили до страти, - "Гаюн"

Мінськ, П'ятниця 19 липня 2024 16:52
UA EN RU
У Білорусі німця засудили до страти, - "Гаюн" Ілюстративне фото: у Білорусі німця засудили до страти (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Суд у Білорусі засудив громадянина Німеччини Ріко Крігера до страти. Його, зокрема, звинувачують у тероризмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Twitter.

За інформацією моніторингового каналу, Мінський обласний суд виніс вирок для Крігера наприкінці червня.

У Білорусі німця засудили до страти, - &quot;Гаюн&quot;

Фото: Ріко Крігер (x.com/Hajun_BY)

Громадянина Німеччини звинуватили у: "незаконних діях з вогнепальною зброєю", "приведенні в непридатність громадського транспорту або шляхів сполучення", "створенні чи участі в "екстремістському" формуванні", "агентурній діяльності", "найманстві" та "терористичному акті".

"Гаюн" пише, що чоловік має неповнолітню дитину в Німеччині.

Поки невідомо, чи був вирок оскаржений, а також чи набрав він законної сили.

Смертна кара в Білорусі

Нагадаємо, Білорусь залишається єдиною країною Європи, в якій все ще діє смертна кара. До неї можуть засудити за тероризм чи держзраду. Смертна кара в країні відбувається шляхом розстрілу.

Зокрема, 2022 року стало відомо, що в Білорусі трьом громадянам загрожує страта. Вони підпалили релейну шафу, щоб зірвати постачання російських окупантів по залізниці після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
На які терміни можна укласти контракт із ЗСУ: пояснення Генштабу
На які терміни можна укласти контракт із ЗСУ: пояснення Генштабу
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла