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Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии

Фото: самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 30 июля, решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера. Немец был приговорен в Беларуси к смертной казни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА и "Sputnik Беларусь".

Прессслужба Лукашенко сообщила, что самопровозглашенный лидер Беларуси решил помиловать гражданина Германии.

"Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании", - сообщила пресс-служба Лукашенко.

После того как приговор об исключительной мере наказания в отношении Кригера вступил в законную силу, гражданин Германии написал прошение о помиловании на имя белорусского президента.

Кригера приговорили к смертной казни

Напомним, несколько дней назад Кригера обвинили в: "незаконных действиях с огнестрельным оружием", "приведении в негодность общественного транспорта или путей сообщения", "создании или участии в "экстремистском" формировании", "агентурной деятельности", "наемничестве" и "террористическом" акте".

В частности, по статье о совершении теракта его судили за совершение взрыва "в террористических целях", "в целях оказания влияния на принятие решений органами власти, запугивания населения, дестабилизации общественного порядка".

 

По данным обвинениям Кригера приговорили к смертной казни.

Заметим, что в настоящее время Беларусь является единственной страной Европы, в которой все еще действует смертная казнь. К ней могут быть приговорены за терроризм или госизмена. Смертная казнь в стране совершается путем расстрела.

Отметим, что на днях Кригер обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу через государственное белорусское телевидение и призвал главу правительства вмешаться в его дело.

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