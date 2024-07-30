Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 30 июля, решил помиловать гражданина Германии Рико Кригера. Немец был приговорен в Беларуси к смертной казни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА и "Sputnik Беларусь".
Прессслужба Лукашенко сообщила, что самопровозглашенный лидер Беларуси решил помиловать гражданина Германии.
"Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании", - сообщила пресс-служба Лукашенко.
После того как приговор об исключительной мере наказания в отношении Кригера вступил в законную силу, гражданин Германии написал прошение о помиловании на имя белорусского президента.
Напомним, несколько дней назад Кригера обвинили в: "незаконных действиях с огнестрельным оружием", "приведении в негодность общественного транспорта или путей сообщения", "создании или участии в "экстремистском" формировании", "агентурной деятельности", "наемничестве" и "террористическом" акте".
В частности, по статье о совершении теракта его судили за совершение взрыва "в террористических целях", "в целях оказания влияния на принятие решений органами власти, запугивания населения, дестабилизации общественного порядка".
По данным обвинениям Кригера приговорили к смертной казни.
Заметим, что в настоящее время Беларусь является единственной страной Европы, в которой все еще действует смертная казнь. К ней могут быть приговорены за терроризм или госизмена. Смертная казнь в стране совершается путем расстрела.
Отметим, что на днях Кригер обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу через государственное белорусское телевидение и призвал главу правительства вмешаться в его дело.
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