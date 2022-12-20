Лукашенко відмовив Путіну в участі у війні в Україні - ISW

Під час візиту Путіна в Мінськ обидва диктатори утримались від публічного обговорення російського вторгнення в Україну, але зазначили, що Білорусь нібито стикається з "західною загрозою". Путін заявив, що може розглянути можливість навчання білоруських екіпажів бойової авіації застосуванню "боєприпасів зі спеціальними боєголовками" через "загострення" ситуації на зовнішніх кордонах Союзної держави.

"Раніше ISW оцінювало, що Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО, намагаючись уникнути участі у російському вторгненні в Україну. Лукашенко також використовував подібні натяки про можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі 17 лютого в контексті заявленої агресії Заходу", - зазначають аналітики.

Президент Білорусі зазначив, що Росія поставить комплекси ППО С-400 і комплекси "Іскандер", а Путін заявив, що обидва лідери обговорювали формування єдиного оборонного простору.

Аналітики ISW вважають, що виходячи з цього, участь Білорусі у війні в Україні залишається малоймовірної, інакше Лукашенку довелось би змінити свою риторику від "оборони кордонів від західної загрози" до агресії в іншій країні.

Інші ключові висновки аналітиків за 19 грудня