У Білорусі сьогодні на бойове чергування стали російські "Іскандери" та С-400, - Лукашенко
У Білорусі стали на бойове чергування передані Росією ракетні комплекси "Іскандер" та системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву білоруського лідера Олександра Лукашенка.
"Сьогодні в Білорусі поставлено на бойове чергування комплекси С-400 та "Іскандер", які передала Росія", - заявив Лукашенко.
"Іскандер" - це сімейство російських ракетних комплексів. Серед їхніх головних цілей - знищення систем ППО та ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, які вони прикривають, на дальності до 500 км. Окрім фугасних та касетних боєприпасів, "Іскандери" можуть нести ядерний боєзаряд потужністю до 50 кілотонн.
С-400 є зенітним ракетним комплексом, який призначений для знищення засобів повітряно-космічного нападу, у тому числі гіперзвукових – ракет, літаків, а також великих безпілотників.
Нагадаємо, Путін вперше за три роки прилетів до Білорусі на зустріч із Лукашенком. РБК-Україна зібрала головне про зустріч лідерів Росії та Білорусії.
Також повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін під час переговорів у Мінську з Олександром Лукашенком розповів про заплановані навчання для білоруських льотчиків.
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