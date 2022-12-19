Путін цинічно заперечує плани Росії будь-кого поглинати
Глава Кремля Володимир Путін запевнив, що Росія нібито не планує поглинати будь-яку країну, зокрема Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора під час прес-конференції.
"Росія не має зацікавленості будь-кого "поглинати", в цьому просто немає доцільності", - заявив він після переговорів з лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.
За його словами, поширення таких чуток нібито "є спробою недоброзичливців загальмувати процес інтеграції, щоб не отримати конкурентів".
Зазначимо, ще минулого року Росія та Білорусь домовилися про створення так званої Союзної держави, яка є "наддержавним утворенням". Наприкінці червня 2022 року російський та білоруський диктатори узгодили всі питання щодо його формування.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що станом на 22 листопада близько двох тисяч населених пунктів України було окуповано Росією, і ЗСУ необхідно звільнити їх.
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