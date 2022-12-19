ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін цинічно заперечує плани Росії будь-кого поглинати

Новость на русском →
Мінськ, Понеділок 19 грудня 2022 20:45
Путін цинічно заперечує плани Росії будь-кого поглинати Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава Кремля Володимир Путін запевнив, що Росія нібито не планує поглинати будь-яку країну, зокрема Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора під час прес-конференції.

"Росія не має зацікавленості будь-кого "поглинати", в цьому просто немає доцільності", - заявив він після переговорів з лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком.

За його словами, поширення таких чуток нібито "є спробою недоброзичливців загальмувати процес інтеграції, щоб не отримати конкурентів".

Зазначимо, ще минулого року Росія та Білорусь домовилися про створення так званої Союзної держави, яка є "наддержавним утворенням". Наприкінці червня 2022 року російський та білоруський диктатори узгодили всі питання щодо його формування.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що станом на 22 листопада близько двох тисяч населених пунктів України було окуповано Росією, і ЗСУ необхідно звільнити їх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Російська Федерація Білорусь
NEWS
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах