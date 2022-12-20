Лукашенко отказал Путину в участии в войне в Украине - ISW

Президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.

Во время визита Путина в Минск оба диктатора воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину, но отметили, что Беларусь якобы сталкивается с "западной угрозой". Путин заявил, что может рассмотреть возможность обучения белорусских экипажей боевой авиации применению "боеприпасов со специальными боеголовками" из-за "обострения" ситуации на внешних границах Союзного государства.

"Раньше ISW оценивало, что Лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину. Лукашенко также использовал подобные намеки на возможное размещение ядерного оружия в Беларуси 17 февраля в контексте заявленной агрессии Запада", - отмечают агрессии Запада. .

Президент Беларуси отметил, что Россия поставит комплексы ПВО С-400 и комплексы "Искандер", а Путин заявил, что оба лидера обсуждали формирование единого оборонного пространства.

Аналитики ISW считают, что исходя из этого участие Беларуси в войне в Украине остается маловероятным, иначе Лукашенко пришлось бы изменить свою риторику от "обороны границ от западной угрозы" до агрессии в другой стране.

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