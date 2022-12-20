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Лукашенко отказал Путину в участии в войне в Украине - ISW

Новина українською →
Беларусь, Вторник 20 декабря 2022 06:22
Лукашенко отказал Путину в участии в войне в Украине - ISW Фото: Лукашенко отказал Путину в участии в войне в Украине (kremlin.ru)
Автор: Антон Малиновский

Президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Во время визита Путина в Минск оба диктатора воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину, но отметили, что Беларусь якобы сталкивается с "западной угрозой". Путин заявил, что может рассмотреть возможность обучения белорусских экипажей боевой авиации применению "боеприпасов со специальными боеголовками" из-за "обострения" ситуации на внешних границах Союзного государства.

"Раньше ISW оценивало, что Лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину. Лукашенко также использовал подобные намеки на возможное размещение ядерного оружия в Беларуси 17 февраля в контексте заявленной агрессии Запада", - отмечают агрессии Запада. .

Президент Беларуси отметил, что Россия поставит комплексы ПВО С-400 и комплексы "Искандер", а Путин заявил, что оба лидера обсуждали формирование единого оборонного пространства.

Аналитики ISW считают, что исходя из этого участие Беларуси в войне в Украине остается маловероятным, иначе Лукашенко пришлось бы изменить свою риторику от "обороны границ от западной угрозы" до агрессии в другой стране.

Другие ключевые выводы аналитиков за 19 декабря

  • Российские войска ночью с 18 на 19 декабря нанесли удары по Киеву из БПЛА Shahed
  • Игорь Гиркин, бывший командир русских боевиков, написал резкую критику общих показателей русской армии во время войны.
  • Сообщается, что так называемая "ДНР" конфликтует с другими российскими оккупационными властями относительно основных административных процедур, что свидетельствует о напряженности между различными оккупационными администрациями в Украине.
  • Группа "Вагнера", по всей вероятности, построила свою наступательную модель вокруг тактической жестокости, чтобы приспособиться к своей базе плохо обученных и недавно завербованных осужденных и воспользоваться ею.
  • Российские силы продлили ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременной, поскольку российские источники утверждают, что украинские силы обстреляли российские тыловые позиции в Луганской области.
  • 18 декабря российские силы потеряли позиции к югу от Бахмута и продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и Донецка.
  • Украинские официальные лица сообщили, что российские войска уводят некоторые элементы из районов вдоль восточного (левого) берега реки Днепр в Херсонской области.
  • Финансист Группы "Вагнера" Евгений Пригожин продолжил пытаться превратить Группу "Вагнера" в легитимную полугосударственную организацию, обратившись с петицией в общеизвестные националистические элементы в Кремле.
  • Российские оккупационные власти продолжили ограничивать передвижение на оккупированных территориях и применять тактику устрашения общества.

Напомним, что в Беларуси встали на боевое дежурство переданные Россией ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО.

Также сообщалось, что Владимир Путин заверил, что Россия якобы не планирует поглощать какую-либо страну, в частности Беларусь.

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Беларусь Александр Лукашенко
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