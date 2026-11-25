Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко вигадує, що російський диктатор Володимир Путін хотів завершити війну ще у 2025 році, однак, мовляв, змінив своє рішення після атаки ЗСУ на його резиденцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Point.
Білоруський диктатор бреше, що саме атака українських безпілотників на резиденцію Путіна у грудні 2025 року зірвала можливі домовленості щодо створення демілітаризованої зони в Україні та припинення бойових дій.
"Путін зрозумів, це я знаю точно, що довіряти тут українцям, читай Заходу, не можна. Не думаю, що Зеленський наважився б завдати удару по резиденції Путіна, якби це не схвалили в Європі. Така у нього (Путіна - ред.) думка,",
Він також вигадує, що саме в 2025 році війна Росії проти України могла завершитися по лінії зіткнення.
"І можна було б далі домовлятися про те, де цей кордон буде, як там, що там,",
На цьому Лукашенко не зупинився і почав стверджувати, що насправді "Путін поважає український народ".
"Він (Путін - ред.) поважає цей народ, він його визнає,",
Раніше РБК-Україна розповідало, що Лукашенко запропонував Зеленському разом полетіти до Путіна в Москву.
Також ми писали, як саме на це відреагував президент України та з якою пропозицією звернувся до білоруського диктатора.