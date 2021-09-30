Лукашенко про входження Білорусі до складу Росії: вигадка колективного Заходу

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко називає ідею входження Білорусі до складу Російської Федерації вигадкою колективного Заходу. Проте білоруська армія вже стала основою загального військового угруповання на західному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNN, витяги з якого публікує Telegram -канал"Пул першого".

"Це (приєднання Білорусі до Росії, - ред.) абсолютна дурість. Ми з Путіним досить розумні, щоб в рамках двох незалежних суверенних держав створити такий союз, який буде ще сильніше за унітарний. Таке питання порядку денного не стоїть взагалі. Це вигадка колективного Заходу", - заявив Лукашенко.

За його словами, Росія і Білорусь створили на західному напрямку фактично єдину армію, основою якої є білоруська армія.

"І в разі конфлікту нас вся західна частина збройних сил Росії буде підтримувати", - додав він.