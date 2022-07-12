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Лукашенко уволил ответственного за мобилизацию генерала

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Минск, Вторник 12 июля 2022 19:39
Лукашенко уволил ответственного за мобилизацию генерала Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко уволил генерала, который отвечает за мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт администрации Лукашенко.

Сообщается, что он подписал указ об увольнении Александра Шкиренко с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси. Его зачислили в распоряжение министра обороны.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что белорусская армия не стремится воевать в Украине.

Однако, говоря о вовлечении белорусов в войну, напомнил, что в союзе Беларуси и России создана единая группировка вооруженных сил. По его словам, он лично давно определил роль Беларуси в так называемой "спецоперации".

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