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Лукашенко звільнив відповідального за мобілізацію генерала

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Мінськ, Вівторок 12 липня 2022 19:39
Лукашенко звільнив відповідального за мобілізацію генерала Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко звільнив генерала, який відповідає за мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт адміністрації Лукашенка.

Повідомляється, що він підписав указ про звільнення Олександра Шкіренка з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі. Його зарахували в розпорядження міністра оборони.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що білоруська армія не прагне воювати в Україні.

Однак, говорячи про залучення білорусів у війну, нагадав, що в союзі Білорусі та Росії створено єдине угруповання збройних сил. За його словами, він особисто давно визначив роль Білорусі у так званій "спецоперації".

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