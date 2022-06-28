У Лукашенко утверждают, что Беларусь не угрожает Украине

Он заявил, что сейчас нарастает политическое давление и пожаловался на санкции. Однако, как утверждает Вольфович, Беларусь к "этому уже привыкла".

"Украина также пытается поставить заслон какой-то против республики Беларусь. Хотя от Беларуси никаких угроз никому не исходит", - заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль решил втянуть Беларусь в войну с Украиной. Он обратился к гражданам Беларуси, заявив, что белорусы не должны идти умирать, потому что так решило российское руководство.

Ранее стало известно, что Россия начала наращивать военное присутствие в Беларуси.

До этого представитель разведки Вадим Скибицкий отмечал, что белорусские войска не смогут самостоятельно напасть Украины, а только в составе российских подразделений.

Больше о белорусской армии можно прочитать в материале РБК-Украина.

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