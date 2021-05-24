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Лукашенко утвердил закон, который разрешает отключать связь в Беларуси

Автор: РБК-Украина

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон, который позволяет отключать связь по всей стране. Как говорится в документе, такие меры могут быть предприняты в случае угрозы национальной безопасности.

Об этом пишет БЕЛТА.

Сообщается, что для предотвращения ситуаций, которые создают угрозу национальной безопасности Беларуси, могут быть приняты меры по ограничению работы сетей электросвязи. В частности, речь идет о сокращении времени, объемов их использования или изменении режимов работы. Также разрешается временное прекращение работы сетей связи.

Также сообщается, что полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте Беларуси. Невыполнение операторами требований об отключении связи будет являться грубым нарушением, им грозят санкции вплоть до лишения лицензии.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках изменений в конституцию Беларуси планируется урезать полномочия президента в части его законодательных функций. Предполагается, что таким образом Лукашенко пытается урезать полномочия для своего возможного преемника.

В частности, он уже намекал на то, что декрет о передаче власти будет не нужен, когда Беларусь получит нового президента.

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