Путин и Лукашенко на следующей неделе проведут встречу

Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретятся в Сочи. Их встреча запланирована на следующей неделе.

Отметим, что это будет уже третья встреча с начала этого года Владимира Путина и Александра Лукашенко. Первая встреча состоялась 22 февраля в Сочи, а вторая - 22 апреля в Москве.

Однако точной даты встречи лидеров двух государств пока не известна.

Напомним, Россия и Беларусь летом начнут боевые дежурства по противовоздушной обороне (ПВО). Они будут проходить на одном из аэродромов Беларуси.

Отметим, что в ходе прошлой встречи Путина и Лукашенко вопрос слияния России и Беларуси не обсуждался.

Добавим, что министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих.