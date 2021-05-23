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Путин и Лукашенко на следующей неделе проведут встречу

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Сочи, Воскресенье 23 мая 2021 16:49
Путин и Лукашенко на следующей неделе проведут встречу Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретятся в Сочи. Их встреча запланирована на следующей неделе.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Однако точной даты встречи лидеров двух государств пока не известна.

Отметим, что это будет уже третья встреча с начала этого года Владимира Путина и Александра Лукашенко. Первая встреча состоялась 22 февраля в Сочи, а вторая - 22 апреля в Москве.

Напомним, Россия и Беларусь летом начнут боевые дежурства по противовоздушной обороне (ПВО). Они будут проходить на одном из аэродромов Беларуси.

Отметим, что в ходе прошлой встречи Путина и Лукашенко вопрос слияния России и Беларуси не обсуждался.

Добавим, что министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих.

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