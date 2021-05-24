Лукашенко затвердив закон, який дозволяє відключати зв'язок в Білорусі

Білоруський президент Олександр Лукашенко підписав закон, який дозволяє відключати зв'язок по всій країні. Як йдеться в документі, такі заходи можуть бути вжиті в разі загрози національній безпеці.

Повідомляється, що для запобігання ситуацій, які створюють загрозу національній безпеці Білорусі, можуть бути вжиті заходи щодо обмеження роботи мереж електрозв'язку. Зокрема, мова йде про скорочення часу, обсягів їх використання або зміну режимів роботи. Також дозволяється тимчасове припинення роботи мереж зв'язку.

Також повідомляється, що повноваження з управління мережею електрозв'язку загального користування надаються оперативно-аналітичному центру при президенті Білорусі. Невиконання операторами вимог про відключення зв'язку буде грубим порушенням, їм загрожуватимуть санкції аж до позбавлення ліцензії.