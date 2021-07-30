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Лукашенко не влаштував проект Конституції Білорусі: він повернув його на доопрацювання

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Мінськ, П'ятниця 30 липня 2021 16:23
Лукашенко не влаштував проект Конституції Білорусі: він повернув його на доопрацювання Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главі білоруського режиму Олександру Лукашенку представили проєкт Конституції Білорусі. Однак він його не влаштував. Лукашенко відправив документ на доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство БелТА.

"Зауважень аж на 170 аркушів", - цитує видання заяву Лукашенка, зроблену ним на зустрічі з активом вертикалі місцевої влади.

Лукашенко також заявив, що повернув проєкт на доопрацювання і доручив привести його текст у відповідність до читання на рівні глави держави. Що саме він мав на увазі, видання не уточнює.

"Потім разом зі мною, ми сядемо і підемо по кожному розділу, по кожній статті. Потім винесемо на всенародне обговорення - нехай люди ознайомляться", - сказав Лукашенко, додавши, що референдум щодо Конституції пройде не пізніше лютого.

Нагадаємо, в середині липня організація "Круглий стіл демократичних сил "(КСДС), яка займається розробкою нової Конституції Білорусі, опублікувала проєкт основного закону країни.

Відзначимо, в лютому Олександр Лукашенко заявив, що нинішні президентські повноваження занадто важкі для однієї людини і необхідно в новій Конституції перерозподілити ці повноваження.

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Олександр Лукашенко Білорусь Конституция
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