Лукашенко: Украина стала форпостом политических провокаций

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина стала форпостом политических провокаций против его страны. При этом он сожалеет, что Киев присоединился к американским сателлитам.

Об этом он заявил на встрече с политическим активом страны, передает БЕЛТА.

По его словам, внешние силы якобы в течение десяти лет готовились к "нынешнему времени Ч".

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего США, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что Чехия была ресурсным хабом, а Польша стала инкубатором Telegram-каналов и предоставила убежище оппозиции.

"Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку, вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Лукашенко к диалогу с белорусским народом.

Сегодня Офис президента Украины выступил с заявлением, что позиция Киева о непризнании выборов в Беларуси вызвала личное оскорбление Лукашенко, которое перешло на плоскости межгосударственных отношений.