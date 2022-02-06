Лукашенко погрожує Україні "військовою відповіддю" у разі наступу на Донбасі

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко виступив з військовими погрозами на адресу України. За його словами, Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА .

"Небезпека одна - що вони (Україна, - ред.) здійснять дуже серйозні акції в напрямку Донецька і Луганська, Донбасу", - цитує агентство його заяву в інтерв'ю для YouTube-каналу "Соловйов Live".

За його словами, в такому випадку Білорусь діятиме як Росія.

"Точно так, як російська", - відповів він на питання про те, як себе поведе білоруська армія в разі наступу на Донбасі.

Лукашенко уточнив, що це буде спільна відповідь з російською армією.

"Звичайно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", - додав він.