Лукашенко погрожує Україні "військовою відповіддю" у разі наступу на Донбасі
Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко виступив з військовими погрозами на адресу України. За його словами, Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
"Небезпека одна - що вони (Україна, - ред.) здійснять дуже серйозні акції в напрямку Донецька і Луганська, Донбасу", - цитує агентство його заяву в інтерв'ю для YouTube-каналу "Соловйов Live".
За його словами, в такому випадку Білорусь діятиме як Росія.
"Точно так, як російська", - відповів він на питання про те, як себе поведе білоруська армія в разі наступу на Донбасі.
Лукашенко уточнив, що це буде спільна відповідь з російською армією.
"Звичайно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", - додав він.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяви з Росії про те, що Київ нібито планує військовий наступ на Донбасі.
А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що влада не розробляла плани військового звільнення Криму та окремих частин Донецької та Луганської областей.