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Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ

США, Пятница 04 сентября 2020 02:59
Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ
Фото: Александр Лукашенко (flickr.com/statephotos)
Автор: РБК-Украина

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор заявил, что президента Беларуси Александра Лукашенко надо попытаться убедить в том, что он не может быть президентом страны. Дипломат также обеспокоен возможным вмешательством России в ситуацию в Беларуси.

Об этом Гилмор заявил в интервью журналу Foreign Policy.

"Что мы должны (сделать) прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко, что он не может быть президентом страны при таких обстоятельствах. Он считает, что фальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением людей - это достаточно хорошо", - сказал Гилмор.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия уже подготовила резерв из силовиков, которые готовы вмешаться в Беларусь по запросу Лукашенко.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия подготовила войска, так как в случае его свержения страна может превратиться "в театр боевых действий".

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