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Лукашенка треба переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ

США, П'ятниця 04 вересня 2020 02:59
Лукашенка треба переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ
Фото: Олександр Лукашенко (flickr.com/statephotos)
Автор: РБК-Україна

Постійний представник США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Джеймс Гілмор заявив, що президента Білорусі Олександра Лукашенка треба спробувати переконати в тому, що він не може бути президентом країни. Дипломат також стурбований можливим втручанням Росії у ситуацію в Білорусі.

Про це Гілмор заявив в інтерв'ю журналу Foreign Policy.

"Що ми повинні (зробити) прямо зараз, так це спробувати переконати Лукашенка, що він не може бути президентом країни за таких обставин. Він вважає, що фальсифіковані вибори з подальшим жорстоким придушенням людей - це досить добре", - сказав Гілмор.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія вже підготувала резерв з силовиків, які готові втрутитися в Білорусь за запитом Лукашенка.

За словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, Росія підготувала війська, оскільки в разі його повалення країна може перетворитися "в театр бойових дій".

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