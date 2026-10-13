Лукашенко цинічно звинуватив Латвію в "інсценуванні прориву кордону"

Лукашенко накинувся на Латвію

Лукашенко звинуватив латвійську сторону в інсценуванні інциденту на кордоні, який стався на початку жовтня. Тоді з території Білорусі до Латвії намагалася прорватися група із 20 осіб. Їх супроводжували невідомі у масках і зі зброєю.

Білоруський диктатор заявив, що це все вигадки латвійців з корисливих мотивів.

"Ми чудово знаємо, що це було зроблено як інформаційна нагода отримати гроші від ЄС самими латишами. Ми до цього не маємо жодного відношення, що ми там проникли на їхню територію... Більшої дурості не вигадаєш", - брехливо каже він.

Лукашенко додав, що такі операції не проводять без узгодження із главою країни.

"Зі мною подібні речі не узгоджувалися. Отже, і не проводилися. Я це знаю точно", - уточнив він.

Лукашенко цинічно назвав цей інцидент "брехнею" Латвії

"Їм потрібні гроші. Ні три балтійські держави, колишні республіки Радянського Союзу, ні Польща не мають достатньої сили, щоб задовольнити свої "хотєлки". Особливо у військовій галузі", - каже глава Білорусі.

Паркани на кордоні

Також він "подякував" Латвії за новий паркан на кордоні з Білоруссю і звинуватив країну у плануванні агресії проти його країни.

"У разі агресії з їхнього боку (а якщо агресія і трапиться, вона може бути тільки з їхнього боку, з нашого боку цього не буде) їм доведеться огорожу долати. Це нам вигідно... Це дурість несусвітня...“, - заявив він.

І тут же зазначив, що ці паркани малоефективні: "Я вже якось казав: мігрантам, щоб подолати цей паркан, як мені раніше повідомляли, потрібно від чотирьох до шести хвилин".

Маски-шоу на кордоні

Нагадаємо, 6 жовтня Національні збройні сили Латвії повідомили, що цього тижня група не менше ніж 20 нелегальних мігрантів у супроводі осіб у масках спробувала незаконно перетнути державний кордон Латвії".

Латвійські військові припинили цю спробу. Проте особи були озброєні, погрожували військовослужбовцям, а також активно підштовхували і направляли групу мігрантів у бік Латвії.

Пізніше до Латвії проникли люди в масках та пошкодили розподільну шафу та викрали камери, після чого повернулися на територію Білорусі.