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Лукашенко цинічно пообіцяв продовжити вивозити українських дітей з Донбасу

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Білорусь, П'ятниця 11 серпня 2023 16:21
Лукашенко цинічно пообіцяв продовжити вивозити українських дітей з Донбасу Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Білорусь продовжить вивозити українських дітей із територій окупованих Луганської та Донецької областей, попри кримінальну відповідальність за це.

Про це заявив самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресслужба і білоруське видання "Белта".

За даними видання, Лукашенко сказав, що "планував і планує" займатися так званим "оздоровленням" українських дітей з Донбасу в Білорусі.

І те, що західники намагаються порушити, мало не до кримінальної відповідальності привести, це смішно. Ми домовилися з (російським диктатором Володимиром - ред.) Путіним, що будемо з союзного бюджету фінансувати ці поїздки", - заявив Лукашенко.

Вивезення український дітей на території РФ

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у ході виступу у Раді Безпеки ООН заявила, що Організація об'єднаних націй має об'єднати зусилля з владою України, іншими державами та міжнародними організаціями для повернення українських дітей, викрадених російськими окупантами та вивезеними на територію країни-агресора.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Зокрема, на початку червня російські загарбники вивезли до Росії 150 українських дітей із тимчасово окупованої території Луганської області. Окрім того, хочуть викрасти ще 750 дітей.

Також нещодавно стало відомо, що окупанти планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.

Участь Білорусі в незаконній депортації

Ми також повідомляли, що білоруський паралімпієць допомагає незаконно вивозити дітей з окупованих територій України.

До того ж уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що українська влада має підтвердження того, що територією Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Своєю чергою генпрокурор України Андрій Костін наголосив, що Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовій депортації дітей з тимчасово окупованих територій.

Минулого місяця навіть глава Червоного Хреста Білорусі Дмитро Шевцов визнав що "брав, бере, і братиме - активну участь" у вивезенні дітей з України.

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