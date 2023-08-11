Лукашенко цинично пообещал продолжить вывозить украинских детей из Донбасса

Беларусь продолжит вывозить украинских детей с территорий оккупированных Луганской и Донецкой областей, несмотря на уголовную ответственность за это.

Об этом заявил самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу и белорусское издание " Белта ".

По данным издания, Лукашенко сказал, что "планировал и планирует" заниматься так называемым "оздоровлением" украинских детей с Донбасса в Беларуси.

И то, что западники пытаются нарушить, чуть ли не к уголовной ответственности привести, это смешно. Мы договорились с (российским диктатором Владимиром - ред.) Путиным, что будем из союзного бюджета финансировать эти поездки", - заявил Лукашенко.

Вывоз украинских детей на территории РФ

Напомним, недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе выступления в Совете Безопасности ООН заявила, что Организация объединенных наций должна объединить усилия с властями Украины, другими государствами и международными организациями по возвращению украинских детей, похищенных российскими оккупантами и вывезенными на территорию. страны-агрессора.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, хотят похитить еще 750 детей.

Также недавно стало известно, что оккупанты планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.

Участие Беларуси в незаконной депортации

Мы также сообщали, что белорусский паралимпиец помогает незаконно вывозить детей с оккупированных территорий Украины.

К тому же уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что украинские власти подтверждают, что территорией Беларуси при участии власти этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

В свою очередь генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что Украина расследует вероятную роль Беларуси в принудительной депортации детей с временно оккупированных территорий.

В прошлом месяце даже глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов признал, что "принимал, принимает, и будет принимать - активное участие" в вывозе детей из Украины.

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