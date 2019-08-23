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Трамп: Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна

Новости » Политика    23.08.2019 - 21:15
Трамп: Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

В адрес Владимира Зеленского приходят поздравления по случаю годовщины Независимости Украины

В адрес президента Украины Владимира Зеленского начали приходить поздравления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент США Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

"В течение следующего года США будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути перемен", - отметил Трамп.

Также поздравление поступило от Королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается вместе с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на скорейшее достижение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией", - заявил Макрон.

Президент Франции убежден, что чем быстрее Украина проведет реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем скорее в Украину вернется мир.

Кроме того, поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира.

Напомним, РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом.

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