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Лукашенко: без США не вдасться врегулювати конфлікт на Донбасі

Новини » Політика    17.09.2019 - 16:57
Лукашенко: без США не вдасться врегулювати конфлікт на Донбасі
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко підтримує участь США в переговорах по Донбасу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що врегулювати конфлікт на Донбасі не вийде без участі США. Про це він заявив на зустрічі з заступником держсекретаря США з політичних питань Девідом Хейлом, передають білоруські ЗМІ.

Зокрема, за словами Лукашенка, США могли б сприяти врегулюванню ситуації на Донбасі.

"Що стосується проблем Європи, і особливо Східної Європи, зокрема України, я абсолютно переконаний на сьогоднішній день, що без участі США цей конфлікт врегулювати не вийде", - додав він.

Він також висловив думку, що якщо у переговірників не виходить прийти до консенсусу, то необхідно підключати нові сили, які можуть принести свіжі ідеї.

"Нові ідеї мають з'являтися", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що американський президент Дональд Трамп готовий приєднатися до нормандского формату щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Сам Дональд Трамп стверджував, що підтримка США суверенітету і територіальної цілісності України залишається незмінною.

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