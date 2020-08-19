Лукашенко о совете оппозиции: у нас нет столько портфелей, сколько вас в очереди

В Беларуси нет столько правительственных портфелей, сколько участников координационного совета оппозиции. Белорусские власти считают незаконным создание в стране тех или иных альтернативных органов.

Такое заявление сделал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, передает провластное издание БелТА.

На заседании Совета безопасности Беларуси Лукашенко предупредил, что создание альтернативных или параллельных органов власти с целью захвата власти карается законом.

"Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - подчеркнул он.

Напомним, вчера координационный совет оппозиции опубликовал список своих участников. Совет был создан штабом кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратниками.

Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти в Беларуси и пригрозил "адекватными мерами" ее участникам.

В координационном совете отреагировали на обвинения со стороны Лукашенко и заявили, что не ставят перед собой захват власти неконституционным путем.