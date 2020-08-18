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Координационный совет оппозиции ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти

Минск, Вторник 18 августа 2020 19:08
Координационный совет оппозиции ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Координационный совет белорусской оппозиции не ставит целью захват власти неконституционным путем

Оппозиция Беларуси не создала координационный совет для неконституционного захвата власти. Таким образом, Совет опровергнул обвинения президента Александра Лукашенко

Об этом заявила доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время брифинга.

"Координационный совет не ставить цель захвата власти неконституционным путем", - сказала она.

В свою очередь, адвокат Максим Знак заявил, что у Совета нет цели незаконного захвата власти.

"Нет призывов к беспорядкам, но есть цель обеспечить консенсус в обществе и принятие гражданским обществом мер, которые сообщество может предпринять для разрешения кризиса", - заявил он.

Он также добавил, что члены совета изберут президиум.

"Могут быть рекомендации Светланы Тихоновской, но процедура демократичная, президиум избирается самим Советом. После этого Совет организует работу в рабочих группах, инициирует процесса", - отметил Знак.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко расценил создание координационного совета оппозиции как попытку захвата власти.

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